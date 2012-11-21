Прокуратура проверила экзаменационные отделы ГИБДД на коррупцию

С начала 2012 года произошло более 20 тысяч ДТП с участием водителей, стаж которых не превышает трех лет, что на 11% больше, чем в прошлом году. В связи с этим Генпрокуратура проверила автошколы и экзаменационные отделения ГИБДД. Коррупции она не выявила, но обучение и прием экзаменов будут проходить по-новому.

К частным автошколам и инструкторам у Генпрокуратуры были главные претензии – в ведомстве считают, что там учат без лицензий и по сокращенной программе, что сказывается на водительском мастерстве учеников. Проверка прошла в крупных субъектах России, теперь региональные прокуроры проведут ревизию в местных школах.

Как пишет газета "Коммерсантъ", Межрегиональная ассоциация автошкол будет предоставлять информацию о недобросовестных автоинструкторах. Всего же в России работает восемь тысяч автошкол, которые выпускают 2-2,5 миллиона водителей ежегодно.

ГИБДД в ответ на заявление Генпрокуратуры ужесточает схему приема экзаменов: вопросов на теоретической части и элементов на первом этапе вождения ("площадке") станет больше, а также будет запрещена самоподготовка.

Заместитель начальника отдела организации экзаменационной работы ГИБДД Дмитрий Желтенков заявил, что жалоб на коррупцию поступает мало и "купить" права практически невозможно.

Другие материалы газеты "Коммерсантъ".