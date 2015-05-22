Гитарист "Кино" исполнит песни Виктора Цоя с Симфоническим оркестром

Фото: ТАСС

29 мая в Парке Горького гитарист группы "Кино" Юрий Каспарян в сопровождении Симфонического оркестра "Русская Филармония" под руководством дирижера Святослава Лютера исполнит самые известные песни Виктора Цоя.

"В заключительной сцене фильма "Асса" группа "Кино" играет свою песню "Перемен". Съемки этой сцены проходили как раз в Парке Горького! Сейчас музыка "Кино" снова возвращается в парк, но в совершенно новом звучании", – рассказал автор оркестровки Игорь Вдовин.

Оркестровые версии песен Цоя были написаны Вдовиным еще в 2010 году – для фестиваля "20 лет без "Кино". Публика настолько тепло их приняла, что было принято решение создать "Симфоническое кино" – проект с участием гитариста Юрия Каспаряна.