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Культура

15 декабря 2014, 16:06

Клуб "ГлавClub" переименован в YotaSpace

концерты клубы ребрендинг ГлавClub YotaSpace

Клуб "ГлавClub" переименован в YotaSpace, и в скором времени площадка пройдет полный ребрендинг. Помимо вывески и адресов в Интернете, изменится и внутреннее оформление клуба. Теперь вместо фирменных желтого и черного будет циановый цвет. Об этом говорится в официальном сообщении клуба.

При этом новое имя не изменит музыкальной политики – ежегодно в клубе будут проходить более 100 концертов иностранных и российских артистов.

Кроме того, посетители смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Все билеты, купленные на концерты в "ГлавClub", будут действовать и в YotaSpace.

Следить за обновлениями афиши теперь можно на сайте yotaspace.ru. 1 января в клубе стартует проект "Наша Зима" - билеты в танцпартер на концерты серии будут стоить 100 рублей.

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