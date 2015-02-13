Mujuice выступит в клубе Powerhouse в День всех влюбленных

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

14 февраля в клубе Dewar's Powerhouse отметит первый день рождения промо-группировка "Танцпол", которая регулярно проводит в клубе вечеринки.

В честь юбилея в Powerhouse выступит Рома Mujuice Литвинов - "авангард отечественной электронной сцены", как его называют сами организаторы.

Музыкант родился в 1983 году в Москве и получил образование дизайнера-графика. Дебютный альбом Mujuice под названием SuperQueer вышел в 2004 году, последний, Planetarium, в 2014. Помимо написания музыки и участия в музыкальных фестивалях, Рома Литвинов занимается компьютерной графикой - дебютная выставка работ Mujuice прошла осенью прошлого года в Московском музее современного искусства.

Также на вечеринке выступят Algo, Zeus of Arc,Dany Kole, Dimvrs и ANYA AMPLE.

Начало - в 22.00, вход - от 500 рублей.

[html]

[/html]