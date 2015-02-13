Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

13 февраля, 19:03

Mujuice выступит в клубе Powerhouse в День всех влюбленных

концерты электроника Powerhouse Mujuice

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

14 февраля в клубе Dewar's Powerhouse отметит первый день рождения промо-группировка "Танцпол", которая регулярно проводит в клубе вечеринки.

В честь юбилея в Powerhouse выступит Рома Mujuice Литвинов - "авангард отечественной электронной сцены", как его называют сами организаторы.

Музыкант родился в 1983 году в Москве и получил образование дизайнера-графика. Дебютный альбом Mujuice под названием SuperQueer вышел в 2004 году, последний, Planetarium, в 2014. Помимо написания музыки и участия в музыкальных фестивалях, Рома Литвинов занимается компьютерной графикой - дебютная выставка работ Mujuice прошла осенью прошлого года в Московском музее современного искусства.

Также на вечеринке выступят Algo, Zeus of Arc,Dany Kole, Dimvrs и ANYA AMPLE.

Начало - в 22.00, вход - от 500 рублей.

[html]

[/html]

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать