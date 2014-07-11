Therr Maitz исполнят свои треки на крыше Artplay

Therr Maitz. Фото: vk.com/therrmaitz0

Группа Therr Maitz готовится дать большой летний концерт на крыше центра дизайна Artplay. 22 июля поклонники электронного проекта смогут услышать его главные хиты и даже, вполне возможно, треки с альбома, который увидит свет только осенью.

Therr Maitz существуют три года, за это время группа успела стать одним из самых успешных, мощных и авторитетных электронных проектов России. Дебютный сингл Therr Maitz под названием Make It Last в течение семи дней возглавлял российский iTunes, а одну из самых известных песен группы, Feeling Good Tonight, даже замиксовала английская группа UNKLE.

Свежая пластинка Unicorn выйдет осенью.

Начало концерта - в 20.00. Стоимость билетов - от 1000 рублей.