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Культура

11 июля 2014, 17:54

Therr Maitz исполнят свои треки на крыше Artplay

концерты Therr Maitz электроника крыша Artplay

Therr Maitz. Фото: vk.com/therrmaitz0

Группа Therr Maitz готовится дать большой летний концерт на крыше центра дизайна Artplay. 22 июля поклонники электронного проекта смогут услышать его главные хиты и даже, вполне возможно, треки с альбома, который увидит свет только осенью.

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Therr Maitz существуют три года, за это время группа успела стать одним из самых успешных, мощных и авторитетных электронных проектов России. Дебютный сингл Therr Maitz под названием Make It Last в течение семи дней возглавлял российский iTunes, а одну из самых известных песен группы, Feeling Good Tonight, даже замиксовала английская группа UNKLE.

Свежая пластинка Unicorn выйдет осенью.

Начало концерта - в 20.00. Стоимость билетов - от 1000 рублей.

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Основатель группы Therr Maitz - музыкант Антон Беляев. Он родился в Магадане в 1978 году. Учился в местном музыкальном училище по классу фортепиано, однако был отчислен. В 17 лет переехал в Хабаровск, где поступил в Хабаровский государственный институт культуры и искусств на эстрадно-джазовое отделение. Все это время Антон активно выступал с известными джазовыми музыкантами и подрабатывал в клубах.

В 2004 году основал группу Therr Maitz, однако в 2006 году ее деятельность была заморожена. В это же время Беляев переехал в Москву, где работал в качестве музыкального продюсера со многими известными артистами. В 2011 году возобновил концертную деятельность своей группы Therr Maitz, а еще через два года Антон стал участником второго сезона проекта "Голос".

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