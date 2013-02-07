Русская немка Chinawoman исполнит песни советских артистов в четверг

"Афиша": Chinawoman выступит в клубе "16 тонн" 7 февраля

Не прошло и года, а певица Chinawoman снова в Москве. Вот, что делает тоска по родине. Несмотря на псевдоним "Китаянка", берлинскую прописку, имя Мишель и песни на английском языке, Chinawoman на самом деле русская. Дочь балерины из Одессы и театрального режиссера из Ленинграда, эмигрирующих в Канаду в перестроечные времена.

На западе музыку Chinawoman называют красивым словом slowcore и сравнивают Ником Кейвом – ее песни такие же "медленные и печальные". Сама певица утверждает, что выросла в первую очередь на родительских пластинках – на Эдите Пьехе, Алле Пугачеве и так далее. Свою любовь к отечественной эстраде она не стесняется демонстрировать на концертах. В свой прошлый приезд в Россию, например, Chinawoman исполнила песню Жанны Агузаровой "Ты, только ты".

Концерт состоится в клубе "16 тонн" в четверг, 7 февраля, в 21.00. Стоимость билетов в день концерта – от 1000 рублей.

Напоминаем, что билеты на концерт вы можете приобрести на нашем сайте.

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