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Культура

05 января 2015, 19:11

Фестиваль электронной музыки "Паркотроника II" пройдет в МУЗЕОНе

концерты Музеон электроника Паркотроника фестивали и праздники

Фото: M24.ru

6 января в Парке искусств МУЗЕОН пройдет фестиваль электронной музыки "Паркотроника II". Вход свободный.

"Паркотроника II" – сиквел музыкального фестиваля, прошедшего в парке минувшим летом. В зимней версии сделан акцент на танцевальной музыке. Так, на сцене выступят британец µ-Ziq, электронный музыкант из США Otto Von Schirach, а также российские коллективы The Shapka, "4 позиции Бруно" и другие.

Расписание

  • 16:00 – 17:00 Morozov & Galochkin (DJset)
  • 17:00 – 18:00 0id
  • 18:00 – 19:00 "4 позиции Бруно"
  • 19:00 – 20:00 The Shapka
  • 20:00 – 21:00 Otto Von Schirach (Monkeytown Records, США)
  • 21:00 – 22:00 µ-Ziq (PlanetMu, Великобритания)

О музыкантах

µ-Ziq

Майк Парадинас – музыкант и владелец лейбла Planet Mu из Великобритании. В разные годы лейбл Парадиноса потворствовал самым разным течениям: в 90-х на Planet Mu издавался передовой айдиэм и электро; в первой половине нулевых – брейккор и бастард-поп, во второй – дабстеп и его производные; в десятых – джук, футворк и новое техно. FaltyDL, Venetian Snares, Руди Зайгадло, Ital Tek, Jega, Starkey, Boxcutter, Shitmat – все эти артисты добились известности во многом благодаря Planet Mu.

Как музыкант, за годы творчества Майк Парадинас поработал с самыми разными музыкальными формами: от ретрофутуристского электро и айдиэма до грохочущего брейккора и модифицированной габбы. На сегодняшний день в дискографии µ-Ziq – 8 сольных альбомов. Последний вышел в июне 2014-го, оказавшись первой за 6 лет новой записью Майка.

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Otto Von Schirach

Otto Von Schirach – электронный музыкант из Майами с кубинско-германскими корнями, резидент лейбла MonkeytownRecords. За 15-летнюю карьеру Фон Ширак успел попробовать себя в большом количестве музыкальных стилей – от айдиэма и брейккора до дабстепа и хип-хопа.

Стоит добавить, что за выступлениями Отто интересно просто смотреть. Каждый его лайв – это веселый маскарад. В ход идет все – от радикального использования эффектов на диджейском-пульте до смен нарядов.

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The Shapka

The Shapka – коллектив из Санкт-Петербурга. В их музыке космполитичная электроника ложится на российский контекст. Первая EP коллектива напоминает абсурдистские композиции группы "Нож для Фрау Мюллер", а вторая оказалась ближе к творчеству "4 позиций Бруно".

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"4 позиции Бруно"

"4 позиции Бруно" — один из наиболее самобытных электронных коллективов России. Учитывая танцевальную ориентированность фестиваля, группа подготовила к нему особоую программу, базирующуюся на пластинке "1000% Токсик Рэйв".

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