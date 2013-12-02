Диана Арбенина отметит творческий юбилей в постановке Серебренникова

5 декабря в Crocus City Hall музыкант, поэт и лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина отметит 20-летний творческий юбилей большим концертом в постановке Кирилла Серебренникова. Это будет настоящий праздник рок-н-ролла, на котором выступит специальный гость.

Фото: Пресс-служба

Диана Арбенина выступает уже два десятка лет, и за эти годы ее творчество стало неоспоримой частью российской музыкальной культуры. К тому же Арбенина является обладателем премии "Триумф".

За свою творческую карьеру она написала более 200 песен, выпустила несколько книг со стихами и прозой, нарисовала десятки картин и сотни картинок, поставила на сцене МХАТ им. Чехова автобиографический спектакль "Мотофозо" и написала саундтреки к 16 фильмам.

Начало концерта - в 20.30, стоимость билетов – от 1500 рублей.

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