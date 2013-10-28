Туристам возместят стоимость путевки в случае банкротства туркомпании

Фото: ИТАР-ТАСС

В случае банкротства или мошеннических действий со стороны туркомпании туристы смогут рассчитывать на возмещение полной стоимости путевки.

Так, если турагентство, которое является прямым продавцом путевки, совершило мошеннические действия, то есть получила деньги туриста, но не перечислила их туроператору, клиенту должна быть возмещена полная стоимость тура.

Однако деньги вернут только клиентам компаний, являющихся членами альянса, сообщает "Российская газета" со ссылкой на президента Альянса туристических агентств Андрея Гаврилова.

Альянс туристических агентств - это некоммерческое объединение, зарегистрированное в России в августе 2013 года. Сейчас в него входят восемь крупнейших турагентских сетей России, или 2,5 тысячи агентств.

В ближайшее время альянс решит, сколько необходимо денежных средств, чтобы наполнить фонд. "В основу расчета может быть положена средняя стоимость турпакета, умноженная на статистику некорректного ухода турагенств с рынка за 2012 и 2013 годы. Если предположить, что условно в 2012 году от действий турагентств пострадали около 1000 туристов, а в 2013-м, допустим, 800, то эти 1800 случаев можно умножить на среднюю стоимость турпродукта. Таким образом, мы получим размер компенсационного фонда", - рассказал Андрей Гаврилов.

Кроме того, Альянс российских турагентств сейчас разрабатывает единую форму типовых договоров между туроператором и турагентством, а также турагентством и туристом.