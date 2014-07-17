Власти Москвы начали выдавать компенсации пострадавшим в метро

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Столичный департамент социальной защиты начал прием документов для выплат компенсаций семьям погибших и пострадавшим при аварии в метро. Документы могут подать пострадавшие или члены семей погибших, либо их доверенные лица, сообщает пресс-служба департамента.

Для получения компенсации необходимо обратиться в департамент социальной защиты с 8.00 до 17.00 с понедельника по четверг и с 8.00 до 15.45 в пятницу. Здание департамента находится по адресу Новая Басманная улица, дом 10, стр. 1.

Список документов, необходимых для получения выплаты, опубликован на сайте департамента. Дополнительную информацию можно получить по телефонам (495) 623-20-07, 625-58-75, 623-20-15.





Накануне на заседании правительства Москвы Сергей Собянин заявил, что компенсации должны быть предоставлены всем пострадавшим и членам семей погибших, независимо от их места жительства. Также мэр Москвы поручил оказать социальную поддержку семьям погибших и пострадавшим.

Семьи погибших получат от правительства Москвы по миллиону рублей, пассажирам, получившим тяжелые травмы, выделят по 500 тысяч рублей, людям, с травмами средней степени тяжести - по 250 тысяч рублей. За легкую травму полагается компенсация в 50 тысяч рублей.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли 22 человека, более 400 пострадали, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.