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24 июля 2014, 15:30

Компании не спешат с регистрацией в зонах .moscow и .москва - эксперт

компании регистрация приоритеты доменные имена

Фото: ИТАР-ТАСС

Не более 1% компаний с зарегистрированными товарными знаками в приоритетном порядке получат адреса в доменах .moscow и .москва. Такие прогнозы дают в Фонде содействия развитию технологий и инфраструктуры интернета.

"С 15 июля по 13 августа зарегистрируются около 1 тысячи товарных знаков, а всего на территории России насчитывается около 80 тысяч", - приводит слова директора по связям с общественностью Фонда Андрея Воробьева Агентство "Москва".

В ходе текущего этапа регистрации в доменных зонах .moscow и .москва подавать заявки могут исключительно владельцы товарных знаков, подлежащих правовой охране в России.

Невысокую активность правообладателей регистраторы доменов объясняют недостаточной информированностью о появлении новых доменов и сжатыми сроками регистрации. Эксперты полагают, что у компаний, не воспользовавшихся приоритетным правом регистрации своих брендов, могут возникнуть проблемы при дальнейшем использовании товарных знаков в зонах .moscow и .москва. Если бизнесмен в установленный срок не зарегистрирует свое доменное имя, с 1 сентября это право получат все пользователи, невзирая на наличие у них прав на известные торговые марки и бренды.

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Напомним, что за неделю с начала приоритетной регистрации адреса в доменных зонах .moscow и .москва получили порядка 120 товарных знаков, 70 из них находятся в зоне .moscow и 50 - в зоне .москва.

Ранее M24.ru сообщало, что регистрация сайтов в доменных зонах .moscow и .москва будет проходить в три этапа. На первом, с 10 до 15 июня, регистрация будет доступна для правообладателей международных товарных знаков, внесенных в специальный депозитарий ICANN. С 15 июля по 13 августа имена в столичных доменах будут доступны владельцам товарных знаков, охраняемых на территории России. Затем, с 19 по 25 августа, пройдет этап регистрации доменов для владельцев фирменных наименований, наименований мест происхождения товаров, СМИ и НКО, зарегистрированных на территории столичного региона.

Отметим, что домены .moscow и .москва прежде всего рассчитаны на бизнес-структуры, которые хотят себя ассоциировать с городом или регионом. Всем желающим новые доменные имена станут доступны 24 сентября, стандартная стоимость регистрации не превысит 600 рублей.

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