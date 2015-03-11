Форма поиска по сайту

11 марта 2015, 16:14

Картинки вместо слов: совладелец "Чук и Гик" о рождении комикс-культуры в России

Фото: M24.ru/Александр Авилов

12 марта в Школе дизайна НИУ ВШЭ состоится лекция Василия Шевченко по теме "Комиксы: как перестать волноваться и полюбить их".

Василий Шевченко является редактором и переводчиков иллюстрированных историй, а также совладельцем первого московского магазина комиксов "Чук и Гик".

В ходе мероприятия Василий расскажет, как появились самые популярные истории в картинках и попытается опровергнуть мнение, что России чужда культура комиксов. Популярность жанра растет каждый день. Люди все больше интересуются как отечественными, так и переводными изданиями.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 12 марта, 19.30
  • Что: лекция о настоящем и будущем комиксов
  • Кто: Василий Шевченко
  • Кому смотреть: читателям и художникам комиксов

