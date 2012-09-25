Найдена неизвестная рукопись писателя Чингиза Айтматова

Чингиз Айтматов. Фото: ИТАР-ТАСС

Рукопись ранее неизданного романа советского писателя Чингиза Айтматова найдена в Киргизии.

Как сообщила его дочь, рукопись "Земля и флейта" была обнаружена в кабинете писателя. В ней повествуется о человеке, который в 1940-е годы участвовал в крупнейшей стройке Киргизии – строительстве Большого Чуйского канала.

По словам дочери Айтматова, роман получился очень эмоциональным. В какие годы он был написан, она не уточнила, но предположила, что отец отказался от публикации рукописи из-за того, что "это была слишком раскрепощенная проза для своего времени".

В течение года рукопись планируется издать на русском языке, а затем перевести на английский язык, сообщает "Интерфакс".

Чингиз Айтматов родился в 1928 году в Таласской области Киргизии. Окончил с отличием Джамбульский зоотехникум, после чего поступил в сельскохозяйственный институт во Фрунзе. В 1952 году начал публиковать рассказы в периодической печати. В 1956 году поступил на Высшие литературные курсы в Москве. В этом же году была опубликована его повесть "Джамиля", которая принесла писателю мировую известность. В 1990-х годах Айтматов работал послом СССР и России в странах Бенилюкса, затем, до 2008 года, был послом Киргизии во Франции, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. Писатель и дипломат скончался в 2008 году в одной из клиник Нюрнберга, где проходил курс лечения.