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Около 20 тысяч москвичей ежегодно делают прививки от клещевого энцефалита, сообщила заместитель главврача по эпидемиологическим вопросам "Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы" Людмила Большакова.

По ее словам, вакцинацию следует делать за 1,5–2 месяца до планируемой поездки в районы, где есть вероятность получить это заболевание. А вот людям, которые остаются в столице, прививаться необязательно, так как Москва не является территорией эндемичной по клещевому энцефалиту.

"У нас не регистрируются случаи заболевания людей вирусным клещевым энцефалитом, и у клещей при их исследовании не обнаруживается вирус клещевого энцефалита", – цитирует Большакову Агентство "Москва".

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Напомним, ранее сообщалось, что количество пострадавших от укусов клещей в Москве за неделю выросло в 3,5 раза – до 460 человек. Укусы произошли преимущественно на территории Московской области (48 процентов) или на территории других областей РФ (42 процента). Некоторые случаи фиксровались на территории других стран, в лесопарковых зонах Москвы, на территории Зеленограда и ТиНАО.

За период с 28 апреля по 4 мая в медицинских организациях Москвы зарегистрировано два случая клещевого боррелиоза. Заражение произошло при выезде москвичей в Солнечногорский район Московской области и в Кисловодск (Ставропольский край).