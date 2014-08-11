МГУ и Пекинский политех создадут международный вуз

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Московский государственный и Пекинский политехнический университеты подписали трехстороннее соглашение о создании международного вуза, сообщает ИТАР-ТАСС.

"В университете будет уникальная языковая подготовка: будут преподаваться русский, китайский и английский языки. Всего будут изучаться 13 дисциплин, по которым московский университет является передовым", - заявил проректор МГУ Сергей Шахрай.

По его словам, в Международном университете студенты будут обучаться по образовательным программам и стандартам МГУ. При этом не менее половины преподавателей будут профессорами из Московского государственного университета.

Как добавляет Шахрай, МГУ станет первым российским университетом со своими программами и профессорами в Китае. Кроме того, в Шэньчжэне планируется преподавать дисциплины, которые только начинают апробацию в самом МГУ. Также на территории нового университета разместятся самые современные российские компании и корпорации, которые получат информационные площадки.

Меморандум о сотрудничестве между российским и китайским университетом был подписан еще в сентябре прошлого года. Вуз будет построен за счет китайской стороны, при этом вкладом МГУ в создание университета станут образовательные программы и научные разработки. По словам Шахрая, около 80 % студентов составят представители Китая, еще 20 % - России и стран Центральной Азии.

Ожидается, что новый университет сможет принять первых учащихся уже в следующем году. До открытия вуза появятся подготовительные курсы, где будущие студенты смогут изучать русский язык. Кроме того, учащиеся университета в обязательном порядке будут проходить практику в РФ и крупнейших российских и китайских корпорациях. При этом выпускники Международного университета получат два диплома - МГУ и ППУ.