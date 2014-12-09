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Культура

09 декабря 2014, 16:29

Фестиваль документального кино "Артдокфест" стартует 9 декабря

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников

С 9 по 17 декабря в Москве пройдет восьмой международный фестиваль документального кино "Артдокфест". В основной программе заявлен 21 фильм. Зрителям покажут отечественное неигровое кино и зарубежные ленты на русском языке.

Так, транслировать будут фильмы "Гости" Алексея Суховея, "Длинное. Черное. Облако опускается" Александра Лихачева, "Звизжи" Ольги Привольновой, "Мужской выбор" Елены Демидовой.

Всего в семи программах фестиваля участвует 160 фильмов из 24 стран.

"В этом году помимо российских лент в конкурсе представлены фильмы из Эстонии, Латвии, Германии, Украины, США, Нидерландов, Польши, Австрии, Великобритании и Дании. Фильм открытия фестиваля - российская премьера "На пороге страха", - сообщили организаторы.

"На пороге страха" - это работа Герца Франка и Марии Кравченко. В основе сюжета лежит наблюдение за отношениями мужчины и женщины. Рассказ ведется от лица Герца Франка, который является одним из героев фильма. Съемки картины велись более десяти лет.

Фильм покажут 9 декабря. Начало в 19.30.

Спецпрограмма

Дебютное кино

Традиционную программу "Среда" поделили на две части. В одной из них собраны исключительно картины дебютантов (20 фильмов). К слову, треть фильмов всей программы "Артдокфеста" - работы дебютантов.

Украинская программа

Часть фильмов об Украине определены в программу "Украина не Россия". Зрителям представят ленты разных лет: от "Симфонии Донбасса" Дзиги Ветрова до "Майдана" Сергея Лозницы.

Армянское кино

В рамках спецпрограммы "Армянский вечер" зрители увидят фильм "Книга", в котором рассказывается о жизни армянского народа, который рассредоточился по всему миру. Еще один фильм спецпрограммы – "Бесконечное бегство, вечное возвращение" Арутюна Хачатряна.


Внеконкурсная программа обширна: "Среда" и "Среда: Дебют" - панорама русскоязычной авторской документалистики; "Немецкий день", "Чешский день", "Прибалтийский день" - региональные программы; "Ящик – 2014" - спорные телефильмы года; "Новое немецкое кино"; "Новое чешское кино".

Председатель жюри фестиваля – кинорежиссер Александр Митта. Члены жюри – театральный режиссер Константин Богомолов, художник, карикатурист Андрей Бильжо.

Показы пройдут в трех залах кинотеатра "Формула кино Горизонт" (ежедневно с 10.00 до 03.00) и в зале кинотеатра "Фитиль" (с 11.00 до 18.00 ежедневно, кроме 12 декабря). Также фестиваль включает круглые столы и встречи с кинодеятелями.

Церемония закрытия "Артдокфеста" состоится в "Формуле кино Горизонт" 17 декабря в рамках вручения национальной премии "Лавровая ветвь".

Подробную программу "Артдокфеста" ищите здесь.

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