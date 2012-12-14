Кикбоксер Бату Хасиков: "Я еще вернусь на ринг!"

Бату Хасиков в студии телеканала "Москва 24". Фото: M24.RU

Кикбоксинг и киносъемки, промоутерская деятельность и работа сенатора - всем этим под силу заниматься одному человеку, что доказал абсолютный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков. Прославленный спортсмен дал интервью порталу M24.RU.

- У нас не было абсолютных чемпионов в боевых искусствах, боксе, кроме Кости Цзю и Федора Емельяненко. Вы третий такой человек. Всех волнует вопрос, вы сейчас взяли паузу, после нее продолжите выступать?

- Мои поклонники и любители единоборств еще увидят меня на ринге. Впереди ждут яркие бои.

- Вы очень разносторонний человек: и промоутерской деятельностью занимаетесь, и политикой, и в фильмах снимались ("Бой с тенью -2", "Бой с тенью-3", - прим. ред.) , и абсолютный чемпион мира по кикбоксингу. Какой из видов деятельности наиболее интересен?

- Каждый из этих видов деятельности интересен для меня. Они очень тесно связаны – я являюсь профессиональным спортсменом и непосредственным участником развития индустрии единоборств, и в качестве продюсера отрабатываю различные механизмы популяризации спорта... Почему политика? Нравится популяризировать здоровый образ жизни и спорт. В перспективе я хочу продолжить заниматься этим на более масштабном уровне. Если говорить о моей роли актера, то периодически предлагают интересные роли, и я соглашаюсь, потому что мне нравится смотреть кино, и в будущем я планирую участвовать в создании российских фильмов.

Бату Хасиков в студии телеканала "Москва 24". Фото: M24.RU

- То есть, вы будете не только сниматься в кино, но и выступать в роли продюсера?

- Да, я к этому стремлюсь. Понимаете, то, что сейчас развивается индустрия профессиональных единоборств – это зависит от культуры. Фильмы способны формировать как восприятие вида спорта, так и отношение общества. Я хочу продюсировать фильмы о героях, о людях, которые имеют внутренний стержень, о патриотах – словом, жизнеутверждающее кино.

- Когда вы принимали решение в детстве заниматься спортом, был ли кто-нибудь, на кого вы ориентировались? Кумир в единоборствах?

- Свою спортивную карьеру я начал с футбола. Отец отвел меня на курсы каратэ. Родители приняли такое решение, хотя я не хотел заниматься единоборствами, в силу того, что был достаточно физически развитым ребенком. Когда я оказался в зале, на тренировке, сразу влюбился в атмосферу, которая там царила. Она меня покорила.

У меня не было кумиров, но были свои герои, причем в самых разных видах спорта. Например, Владислав Третьяк, Майк Тайсон, основатель каратэ кекусинкай Масутацу Ояма, из футболистов – Зинедин Зидан, из боксеров – Рой Джонс. Смотрел множество трансляций из Японии по к1, всегда нравился Энди Хуг – швейцарец, которого сейчас нет в живых, Жером Ле Баннер. Энди Хуг – выходец из каратэ кекусинкай, в этом отношении мы с ним похожи.

Бату Хасиков и Евгений Додолев. Фото: M24.RU

- Какое у вас самое любимое и нелюбимое место в Москве?

- Начнем с того, что я очень люблю Москву. Самые любимые места, наверное, Парк Горького, Нескучный сад и Патриаршие пруды, а самое нелюбимое – даже не знаю, оптимист я, во всем вижу свои плюсы… Самое нелюбимое, наверное, когда в пробках стоишь. Как сенатор буду стараться, чтобы приняли кардинальные меры по решению проблем, связанных с пробками.

Беседовал Василий Макагонов. @vmakagonov