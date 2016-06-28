Данные "черного ящика" разбившегося лайнера A320 вернули в Египет

Фото: МЧС/ТАСС

Данные одного из самописцев разбившегося лайнера A320 авиакомпании EgyptAir переданы для расшифровки в Каир, сообщает ТАСС.

В следственной комиссии Египта отметили, что файлы будут изучать, декодировать и проверять несколько дней. "Это необходимо для обеспечения точности считывания данных, записанных на устройстве", – сказали следователи.

Тем временем специалисты во Франции начали ремонт второго черного ящика. Работа продолжится до тех пор, пока не будут устранены все повреждения, и можно будет считать информацию.

Кроме того, эксперты поисковой операции составили полную карту обломков на дне Средиземного моря. Они будут работать на месте катастрофы, пока не поднимут все фрагменты фюзеляжа лайнера и останки жертв катастрофы.

Пассажирский самолет авиакомпании EgyptAir разбился в районе греческого острова Карпатос в конце мая. Авиалайнер А320 выполнял рейс из Парижа в Каир, но недалеко от границы Греции и Египта над Средиземным морем пропал с радаров.

По сообщениям египетских военных, сигнал о ЧП с борта не поступал.

На борту находились 66 пассажиров и членов экипажа. Обломки пропавшего лайнера обнаружены в море к югу от греческого острова Карпатос.

В июне были найдены два "черных ящика" А320. Их доставили для восстановления в Париж.