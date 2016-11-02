Расписание электричек на Белорусском направлении изменится в ноябре

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Расписание некоторых электричек на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится с 7 по 28 ноября, сообщает пресс-служба железной дороги. Изменения связаны с ремонтом путей.

Первый этап ремонта пройдет с 7 по 11 ноября, с 17 по 21 и с 24 по 28 ноября.

Движение поездов скорректируют на участке "Москва-Смоленская – Бородино". Изменения коснутся и транзитных составов с других направлений МЖД. Поезд №6254 начнет свой маршрут со станции Одинцово на четыре минуты позже – в 17:47 и проследует без остановки станции Баковка и Сетунь.

Составы №6608 и №6268 отправятся от Голицыно в 07:33 и 19:46 соответственно; электричка №6269 отправлением из Икши в 19:12 проследует по укороченному маршруту до станции Баковка. Еще два электропоезда не пройдут по участку "Дорохово – Бородино, Кубинка-1 – Бородино".

Второй этап работ намечен на 11–25 ноября, ремонт будет останавливаться 12, 13, 17, 20 и 24 ноября. Железнодорожники выйдут на пути с 11:00 до 17:00.

В связи с этим, электрички №6104 из Можайска в 14:22 и №6245 из Лобни в 15:15 проследуют без остановок станции Баковка и Сетунь. Поезда, которые отправляются с Белорусского вокзала столицы в 08:06 и 13:30, выполнят укороченный маршрут до станции Дорохово. С этой же станции будут начинать свой рейс обратно электрички из Можайска в 11:07 и 15:29.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и станциях, а также на официальном сайте ОАО "РЖД".