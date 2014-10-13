На 2 месяца отменяется остановка электричек на платформе "Ржевская"

Фото: ТАСС/ Артем Коротаев

В связи с ремонтом платформы с 20 октября на 2 месяца отменяется остановка электричек на станции "Ржевская", передает пресс-служба Центральной ППК.

Поезда, следующие от платформы "Каланчевская" в сторону Белорусского вокзала не будут останавливаться на "Ржевской" проследуют без остановок. Однако в обратном направлении платформа будет работать в штатном режиме.

В пресс-службе отметили, что при необходимости пассажиры смогут добраться от "Каланчевской" до "Ржевской" на троллейбусе 14 маршрута.

Напомним, что с 9 октября по 2 ноября меняется график движения нескольких пригородных поездов на Рижском, Савеловском и Горьковском направлениях.

На Рижском направлении 14 октября пройдут работы по ремонту главного пути перегона Румянцево-Чисмена. Из-за этого будут отменены следующие пригородные поезда:

на участке Волоколамск-Нахабино отменяются электрички №6361 отправлением со станции Москва-Каланчевская в 9.28 и №6112 отправление со станции Волоколамск в 14.18

на участке Волоколамск-Румянцево отменяются электрички №6109 отправлением из Москвы в 13.23 и №6114 отправлением со станции Волоколамск в 16.24

На Савеловском направлении специалисты проведут работы на первом главном пути перегона Большая Волга-Соревнование. Из-за ремонтных работ с 10 по 22 октября по рабочим дням на участке Соревнование-Дубна отменяются четыре электрички:



отправлением со станции "Москва Бутырская" в 9.28 и 13.47

отправлением со станции "Дубна" в 14.46 и 16.40

На Горьковском направлении будут проводиться ремонтные работы на участке Павловский Посад-Фрязево. Отмечается, что 11, 12, 18, 19 октября и 1,2 ноября некоторые пригородные поезда будут отправляться и прибывать на конечную станцию раньше или позже установленного графика на 5-67 минут.