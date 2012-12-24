10 самых запоминающихся событий мира футбола 2012 года

Уходящий год можно смело назвать футбольным, как в России, так и в мире. Евро-2012, отборочные матчи чемпионата мира, новые лигочемпионские баталии, поединки первенства страны. M24.RU составил список из 10 футбольных и околофутбольных событий, которые запомнились москвичам больше всего.

Россия - Португалия 1:0

Фото: ИТАР-ТАСС

Начнем с самой приятной для российского болельщика новости - сборная наконец-то сумела расквитаться с теми, кто восемь лет назад нанес сокрушительное поражение со счетом 7:1 национальной команде России и оставил рубец на сердцах многих болельщиков. Спустя почти десять лет Россия обыграла Португалию в отборочном турнире к чемпионату мира-2012.

Грозные португальцы сейчас уже не те, что разметали по газону "Да Луш" сборную России восемь лет назад. Нету Луиша Фигу, Деку, Манише и многих из костяка той команды, которая поражала воображение своей игрой. Но зато теперь у португальцев в составе есть один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду, быстрый Нани и нацеленный на ворота Поштига.

Сборная России одержала победу над португальцами

Переполненные "Лужники" стали свидетелями того, как Кержаков, которого не критиковал только ленивый за игру на Евро, уже на 7-й минуте открыл счет. Португальцы весь матч пытались найти подступами к воротам Акинфеева, но реальная опасность возникла всего пару раз. После удара Алвеша спас голкипер, а Микаэл угодил мячом в Игнашевича.

Победа позволила выйти сборной России на чистое первое место в группе, а португальцы дома не смогли обыграть Северную Ирландию и отстают от дружины Фабио Капелло на 5 очков.

Провал на Евро-2012

Россияне обыграли чехов со счетом 4:1

Ждали болельщики Евро, верили в повторение успеха 2008 года, когда сборная России под руководством Хиддинка сумела занять третье место, а зря. Россияне не сумели выйти из относительно слабой группы с Чехией, Польши и Грецией.

Начался турнир оптимистично - в первом же матче сборная России учинила форменный разгром команде Чехии - 4:1. Могло быть и больше, но вышедший на замену Кокорин не сумел переиграть Чеха. Казалось, что путевка в раунд плей-офф уже в команде дружины Адвоката, но фортуна распорядилась иначе.

Болельщики на Евро-2012

Со сборной Польши россияне разошлись миром - 1:1, а грекам и вовсе проиграли - 1:0 и заняли третье место в группе.

Турнир стал крайне неудачным для нападающего Александра Кержакова, который установил рекорд чемпионатов Европы по ударам мимо ворот и получил прозвище kerzhakoved от английских журналистов и Аршавина, бросившего болельщикам в сердцах фразу "То что мы проиграли - это ваши проблемы".

Второе место "Спартака" и поражение ЦСКА от "Рубина"

Фото: ИТАР-ТАСС

В "переходном" чемпионате, единственном, который состоял из трех кругов, победу одержал "Зенит". Чемпионство "сине-бело-голубые" оформили за несколько туров до финиша, так что в последних матчах особенно не выкладывались. А за второе место развернулась упорная борьба между "Спартаком", ЦСКА, "Анжи" и "Динамо".

Наибольшие шансы стать вторыми были у армейцев, которым в последнем туре надо было выиграть у "Рубина". Остальные клубы зависели от результатов игр конкурентов.

ЦСКА имел все шансы на серебро чемпионата, но упустил их, проиграв "Рубину". Вторым стал "Спартак", который ударно провел концовку чемпионата, сначала обыграв в гостях "Зенит", а затем - "Локомотив".

Интересно, что матч против "Зенита" "красно-белые" выиграли фактически вдесятером, поскольку решающий гол был забит после удаления Эменике за неприличный жест.

Ранение Шунина петардой на матче "Динамо" - "Зенит"

Прерванный матч "Динамо" - "Зенит": версии экспертов

Пожалуй, самый громкий скандал текущего чемпионата России - присуждение технического поражения "Зениту" из-за действий его болельщиков в гостевом матче с "Динамо". На 37-й минуте при счете 0:1 с трибуны, на которой сидели фанаты "сине-бело-голубых", во вратаря "Динамо" Антона Шунина бросили петарду. Пиротехника взорвалась перед лицом вратаря, и голкипер получил ожог роговицы глаза. Матч был прекращен.

На заседании КДК "Зениту" присудили техническое поражение, а также обязали провести две домашних игры без зрителей, а "Динамо" отделалось одним матчем при пустых трибунах.

Акционеры клуба из Санкт-Петербурга, обиженные на несправедливое, по их мнению, решение КДК, заговорили о возможности переезда в Севастополь.

Создание чемпионата СНГ

Как ни странно, но закономерное развитие предыдущей темы. Инициатива создания единого чемпионата СНГ исходила от главы "Газпрома" Миллера, чья компания является основным спонсором "Зенита". Проектом заинтересовались президент ЦСКА Евгений Гинер и владелец махачкалинского "Анжи" Сулейман Керимов, и проект начал широко обсуждаться в прессе.

Свою позицию по поводу создания чемпионата стран Содружества высказали даже национальные федерации футбола других стран. Так, в Армении идею поддержали, а в Грузии отнеслись к ней более чем прохладно.

Глава РФС Николай Толстых ситуацию пока никак не комментирует, а в УЕФА о новой инициативе футбольных чиновников слышали, но ждут от авторов идеи готового проекта объединенного чемпионата.

Увольнение Эмери и возвращение Карпина на пост главного тренера "Спартака"

Валерий Карпин станет главным тренером "Спартака"

Главной футбольной темой конца ноября-начала декабря стало увольнение испанского специалиста Унаи Эмери с поста главного тренера "Спартака" и возвращение на него Валерия Карпина. Испанец был уволен после разгромного поражения от "Динамо" со счетом 5:1, а нового главного тренера долго ждать не пришлось, ведь в "Спартаке" есть Карпин.

"Валера, верим!", "Валерим!", - такими сообщениями заполнились гостевые книги фанатских сайтов, а болельщики "красно-белых" поздравили любимого ими "Валеру" тортом. Старый новый тренер не остался в долгу и сумел привести "Спартак" к победе над "Рубином".

Карпин будет занимать должность главного тренера "Спартака" как минимум полгода.

Обстрел игроков "Динамо" из пейнтбольных ружей

Игроков московского "Динамо" обстреляли из пейнтбольных ружей

Основная масса громких событий чемпионата была связана с "Динамо". Увольнение Силкина, назначение Петреску, разговор фанатов с игроками на базе клуба, наконец, те случаи, что вошли в список важнейших футбольных событий уходящего года. В частности, обстрел игроков "бело-голубых" из пейнтбольных ружей.

19 октября после тренировки "Динамо" неизвестные люди обстреляли футболистов из пейнтбольных ружей и разбросали по территории базы листовки с призывами улучшить игру. Где-нибудь в Аргентине подобные методы общения местных "инчас" с игроками - в порядке вещей, но только не в России. По факту обстрела было возбуждено уголовное дело, а некоторые футболисты клуба заявили, что опасаются за свою жизнь.

Отметим, что все же подобные методы оказались действенными. Динамовцы выдали впечатляющую победную серию и поднялись в середину таблицы, совсем немного уступая лидерам.

Конфликт президента "Локомотива" с фанатами клуба

Ольга Смородская. Фото: ИТАР-ТАСС

Не все ладно и в столичном "Локомотиве". Фанаты клуба имеют претензии к деятельности президента "железнодорожников" Ольги Смородской, а та, в свою очередь, запрещает фанатам, участвовавшим в акциях против нее, посещать стадион.

Нелюбовь Смородской и фанатов взаимна и имеет давние корни, но в этом году стала настоящим бедствием для клуба. "Локомотив" и так не хватает звезд с неба, а после того, как болельщики начали конфликтовать с руководством - и вовсе откатился на восьмое место. Серьезно упала посещаемость, что не может не тревожить фанатов "Локомотива", которые помнят то время, когда их клуб был "пятым колесом" в футбольной телеге Москвы.



Впрочем, руководство РЖД придерживается мнения, что президенту надо дать поработать. Смородская сохранит свою должность, как минимум, до конца чемпионата.

Неудачное выступление московских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы

"Спартак" обыграл португальскую "Бенфику"

Все три столичных клуба, принявшие участие в еврокубках, выступили не лучшим образом. "Спартак" занял последнее место в своей группе в Лиге чемпионов и вылетел, а ЦСКА и "Динамо" вовсе не дошли до группового этапа Лиги Европы.

Первым вылетело "Динамо", которое не смогло преодолеть сопротивление немецкого "Штутгарта". Следом оступился ЦСКА, проигравший дома скромному шведскому АИКу со счетом 2:0.

"Спартак" в групповом этапе Лиги чемпионов проиграл пять матчей из шести, обыграв только лиссабонскую "Бенфику", что стало одним из наихудших результатов "красно-белых" за всю историю участия в самом престижном клубном турнире Старого света.

Скандал вокруг матча "Торпедо" - "Динамо"

Фанаты сорвали матч между командами "Динамо" и "Торпедо"

"Динамо" в этом году дважды пострадало от действий болельщиков других клубов. Первый случай - с Шуниным - мы уже рассмотрели выше, а во втором отличились фанаты "Торпедо". Поклонники "черно-белых" в бессмысленном и беспощадном стиле сорвали кубковый матч против "Динамо".

На протяжении всей игры на трибунах, занятых торпедовскими фанатами гремели взрывы и горели файера. Когда несколько петард долетели до поля, арбитр прервал игру. Фанатам было объявлено, что следующая остановка матча повлечет за собой срыв игры.

Однако предупреждение не подействовало на поклонников "Торпедо", и канонада на трибунах продолжилась как ни в чем не бывало. Рефери прекратил матч и увел команды с поля. На заседании КДК "Торпедо" засчитали техническое поражение.

Подготовил Василий Макагонов @vmakagonov