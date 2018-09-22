Учись закатывать банки! Нескучные рецепты от шеф-поваров

Закатывание банок испокон веков считалось привилегией бабушек. Портал Москва 24 предлагает ввести новый тренд и научиться готовить соленья чуть раньше, чем вы успели завести внуков. Специально для этого мы подобрали три самых нескучных рецепта, с помощью которых можно эффектно блеснуть перед друзьями на домашней вечеринке, а также разнообразить свой отдых на даче и даже на курорте!

"Профукали огурцы"

Михаил Ковалев, шеф-повар ресторана "Троекуровъ"

Вот незадача: у вас или у ваших родителей есть огород, и получилось так, что вы целую неделю туда не наведывались, а в пятницу вечером приехали и обнаружили, что все огурцы переросли. Не переживайте, их еще можно использовать, и мы расскажем как! Кстати, автор этого блюда – шеф-повар Михаил Ковалев – однажды сам попал в такую ситуацию и насобирал аж пять килограммов перезревших огурцов. Пришлось выкручиваться – вот так и родилось это блюдо.

Нам понадобятся: Переросшие огурцы – 5 килограммов

Лук репчатый – 1 килограмм

Соль – 3 ст. ложки

Сахар – 2 ст. ложки

Черный перец – 10-15 шт. (горошек)

Душистый перец – 3 шт. (горошек)

Эссенция уксуса (70-процентная) и укроп – по вкусу



Берем огурцы, кладем их в кастрюлю (кстати, желательно использовать из нержавеющей стали, кастрюлю лучше взять с толстым дном), заливаем их холодной артезианской водой на час-полтора. Важно перед этим как следует их промыть и каждый огурец подержать в руке для того, чтобы "вселить в него свою энергию и душу" (это не шутка, а рекомендация шеф-повара). Дальше отрезаем хвостики и обязательно пробуем на отсутствие горечи, ведь когда огурцы долго не поливаешь, их становится невозможно есть. Нарезаем ломтики толщиной пять сантиметров. Получается, чем крупнее ломтик, тем он будет сочнее. Перемешиваем их с солью и сахаром, добавляем черный и душистый перец – пусть дают сок.

Через полчаса огурцы настоятся, к ним можно добавлять шинкованный лук и перемешивать. Теперь ставим кастрюлю на плиту, включаем сильный огонь и готовим наше блюдо, помешивая деревянной лопаткой. Затем добавляем мелко нарезанный укроп и уксусную эссенцию (по вкусу). Обязательно пробуйте на вкус – он должен быть сбалансированно кисло-сладко-соленый.

Переходим к подготовке банок. Если на них резиновые прокладки, их необходимо снять. Затем банки ошпариваем кипятком и прогреваем в печи при температуре 130-140 градусов. Когда они остыли, надеваем резиновые прокладки обратно. Сами крышки также заливаем кипятком и даем некоторое время постоять.

Тем временем наши огурцы подходят к состоянию готовности. Как только вы заметили, что они начали изменять цвет и из ярко-зеленого уходить в буро-зеленый, быстро перемешивайте и раскладывайте по банкам. Очень важно, чтобы получившегося "сока" хватило на то, чтобы покрыть огуречный салат полностью, и чтобы не оставалось сухих плодов на поверхности. Теперь закатываем банки, переворачиваем вверх дном, берем теплый пуховик, укутываем в него банки и оставляем для остывания в безопасном месте.

Такой огуречный салат отлично сочетается с картошечкой и маслом. И главное, вы с пользой утилизируете огурцы, которые вы "профукали".

Аджика под чипсы

Дмитрий Кондрашин, шеф-повар в нескольких московских ресторанах

Фото: ТАСС/YAY/Stephanie Frey

Аджика, которую мы предлагаем вам приготовить, является аналогом всем известного соуса сальса, великолепно подходящего к кукурузным чипсам (если вам лень идти в магазин за чипсами, обычный хлеб тоже подойдет). Удивите друзей и приготовьте аджику для домашней вечеринки самостоятельно!

Нам понадобится: Помидоры – 1 килограмм

Чеснок – полголовки

Острый перец – 2 шт.

Оливковое или растительное масло – по вкусу

Укроп, петрушка, перец черный молотый, специи – по вкусу



Первый вопрос – какие помидоры лучше использовать? Советуем брать хорошие грунтовые томаты, сейчас их довольно много на прилавках. Также подойдет астраханский сорт "Сливка" – в них мало сока, но очень богатый и насыщенный вкус (то, что надо для аджики).

Приступаем к приготовлению: помидоры моем, вырезаем плодоножку и режем на четвертинки. Теперь вместе с перцем и чесноком прокручиваем их через мясорубку. В полученную массу добавляем мелко нарубленную зелень и специи, а также растительное или оливковое масло (выбирайте то, что больше любите). Все тщательно перемешиваем и ставим на плиту. Доводим до кипения и варим 10-15 минут на тихом огне (чтобы не сильно бурлило), помешивая. И можно раскладывать в заранее подготовленные банки.

Кстати, с остротой аджики вы можете экспериментировать за счет количества перца. Она может выступать как в качестве самостоятельного блюда, так и в составе других. Например, отлично такая аджика сочетается с моцареллой и легкими первыми блюдами, а также хорошо подойдет к мясу и рыбе.

Слабосоленые огурцы в морской воде

Владимир Мухин, шеф-повар ресторана "White Rabbit"

Как оказалось, соленья можно готовить не только дома или на даче, но и загорая под ярким южным солнцем на одном из курортов. Идея необычного рецепта родилась у шеф-повара Владимира Мухина внезапно, когда он находился на Антильских островах. Имея под руками огурцы и бескрайние водные просторы, шеф-повар решил попробовать засолить огурцы в морской воде.

Нам понадобится: Огурцы – 1 килограмм

Вода морская – ровно столько, чтобы полностью покрыть огурцы

Специи: чеснок, укроп, перец душистый, лавровый лист – по вкусу (обычно используют по единице на литр воды)



Для приготовления блюда сначала нужно продистиллировать или хорошо прокипятить воду. Затем на ее основе делаем рассол, добавляем чеснок, укроп, перец душистый и не забываем про лавровый лист. Здесь вы точно не ошибетесь с количеством соли, ведь ее добавлять совсем не нужно (она уже содержится в достаточном количестве в морской воде). Доводим рассол до кипения и даем остыть. После чего заливаем огурцы приготовленной смесью и оставляем на три дня. И, выждав положенный срок, можно смело приступать к дегустации "огурцов со вкусом моря".

Важно: малосольные огурцы закатывать в банки не нужно, они взорвутся.