Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Истории

22 сентября, 00:00

Учись закатывать банки! Нескучные рецепты от шеф-поваров

истории общество еда

Закатывание банок испокон веков считалось привилегией бабушек. Портал Москва 24 предлагает ввести новый тренд и научиться готовить соленья чуть раньше, чем вы успели завести внуков. Специально для этого мы подобрали три самых нескучных рецепта, с помощью которых можно эффектно блеснуть перед друзьями на домашней вечеринке, а также разнообразить свой отдых на даче и даже на курорте!

Фото: depositphotos/elena.hramova

"Профукали огурцы"

Михаил Ковалев, шеф-повар ресторана "Троекуровъ"

Вот незадача: у вас или у ваших родителей есть огород, и получилось так, что вы целую неделю туда не наведывались, а в пятницу вечером приехали и обнаружили, что все огурцы переросли. Не переживайте, их еще можно использовать, и мы расскажем как! Кстати, автор этого блюда – шеф-повар Михаил Ковалев – однажды сам попал в такую ситуацию и насобирал аж пять килограммов перезревших огурцов. Пришлось выкручиваться – вот так и родилось это блюдо.

Нам понадобятся:

  • Переросшие огурцы – 5 килограммов
  • Лук репчатый – 1 килограмм
  • Соль – 3 ст. ложки
  • Сахар – 2 ст. ложки
  • Черный перец – 10-15 шт. (горошек)
  • Душистый перец – 3 шт. (горошек)
  • Эссенция уксуса (70-процентная) и укроп – по вкусу


Берем огурцы, кладем их в кастрюлю (кстати, желательно использовать из нержавеющей стали, кастрюлю лучше взять с толстым дном), заливаем их холодной артезианской водой на час-полтора. Важно перед этим как следует их промыть и каждый огурец подержать в руке для того, чтобы "вселить в него свою энергию и душу" (это не шутка, а рекомендация шеф-повара). Дальше отрезаем хвостики и обязательно пробуем на отсутствие горечи, ведь когда огурцы долго не поливаешь, их становится невозможно есть. Нарезаем ломтики толщиной пять сантиметров. Получается, чем крупнее ломтик, тем он будет сочнее. Перемешиваем их с солью и сахаром, добавляем черный и душистый перец – пусть дают сок.

Через полчаса огурцы настоятся, к ним можно добавлять шинкованный лук и перемешивать. Теперь ставим кастрюлю на плиту, включаем сильный огонь и готовим наше блюдо, помешивая деревянной лопаткой. Затем добавляем мелко нарезанный укроп и уксусную эссенцию (по вкусу). Обязательно пробуйте на вкус – он должен быть сбалансированно кисло-сладко-соленый.

Переходим к подготовке банок. Если на них резиновые прокладки, их необходимо снять. Затем банки ошпариваем кипятком и прогреваем в печи при температуре 130-140 градусов. Когда они остыли, надеваем резиновые прокладки обратно. Сами крышки также заливаем кипятком и даем некоторое время постоять.

Тем временем наши огурцы подходят к состоянию готовности. Как только вы заметили, что они начали изменять цвет и из ярко-зеленого уходить в буро-зеленый, быстро перемешивайте и раскладывайте по банкам. Очень важно, чтобы получившегося "сока" хватило на то, чтобы покрыть огуречный салат полностью, и чтобы не оставалось сухих плодов на поверхности. Теперь закатываем банки, переворачиваем вверх дном, берем теплый пуховик, укутываем в него банки и оставляем для остывания в безопасном месте.

Такой огуречный салат отлично сочетается с картошечкой и маслом. И главное, вы с пользой утилизируете огурцы, которые вы "профукали".

Аджика под чипсы

Дмитрий Кондрашин, шеф-повар в нескольких московских ресторанах

Фото: ТАСС/YAY/Stephanie Frey

Аджика, которую мы предлагаем вам приготовить, является аналогом всем известного соуса сальса, великолепно подходящего к кукурузным чипсам (если вам лень идти в магазин за чипсами, обычный хлеб тоже подойдет). Удивите друзей и приготовьте аджику для домашней вечеринки самостоятельно!

Нам понадобится:

  • Помидоры – 1 килограмм
  • Чеснок – полголовки
  • Острый перец – 2 шт.
  • Оливковое или растительное масло – по вкусу
  • Укроп, петрушка, перец черный молотый, специи – по вкусу


Первый вопрос – какие помидоры лучше использовать? Советуем брать хорошие грунтовые томаты, сейчас их довольно много на прилавках. Также подойдет астраханский сорт "Сливка" – в них мало сока, но очень богатый и насыщенный вкус (то, что надо для аджики).

Приступаем к приготовлению: помидоры моем, вырезаем плодоножку и режем на четвертинки. Теперь вместе с перцем и чесноком прокручиваем их через мясорубку. В полученную массу добавляем мелко нарубленную зелень и специи, а также растительное или оливковое масло (выбирайте то, что больше любите). Все тщательно перемешиваем и ставим на плиту. Доводим до кипения и варим 10-15 минут на тихом огне (чтобы не сильно бурлило), помешивая. И можно раскладывать в заранее подготовленные банки.

Кстати, с остротой аджики вы можете экспериментировать за счет количества перца. Она может выступать как в качестве самостоятельного блюда, так и в составе других. Например, отлично такая аджика сочетается с моцареллой и легкими первыми блюдами, а также хорошо подойдет к мясу и рыбе.

Слабосоленые огурцы в морской воде

Владимир Мухин, шеф-повар ресторана "White Rabbit"

Фото: depositphotos/ksvetlaya

Как оказалось, соленья можно готовить не только дома или на даче, но и загорая под ярким южным солнцем на одном из курортов. Идея необычного рецепта родилась у шеф-повара Владимира Мухина внезапно, когда он находился на Антильских островах. Имея под руками огурцы и бескрайние водные просторы, шеф-повар решил попробовать засолить огурцы в морской воде.

Нам понадобится:

  • Огурцы – 1 килограмм
  • Вода морская – ровно столько, чтобы полностью покрыть огурцы
  • Специи: чеснок, укроп, перец душистый, лавровый лист – по вкусу (обычно используют по единице на литр воды)


Для приготовления блюда сначала нужно продистиллировать или хорошо прокипятить воду. Затем на ее основе делаем рассол, добавляем чеснок, укроп, перец душистый и не забываем про лавровый лист. Здесь вы точно не ошибетесь с количеством соли, ведь ее добавлять совсем не нужно (она уже содержится в достаточном количестве в морской воде). Доводим рассол до кипения и даем остыть. После чего заливаем огурцы приготовленной смесью и оставляем на три дня. И, выждав положенный срок, можно смело приступать к дегустации "огурцов со вкусом моря".

Важно: малосольные огурцы закатывать в банки не нужно, они взорвутся.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать