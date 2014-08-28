Вечером на Садовое кольцо пустят разрисованные художниками троллейбусы

Фото: m24.ru

Столичные троллейбусы превратили в передвижные арт-объекты уличных художников. Они раскрасили общественный транспорт в рамках проекта "Линия искусства. Маршрут вежливости", передает телеканал "Москва 24".

Три разукрашенных троллейбуса маршрута "Бк" выйдут в рейс в 17 часов 28 августа. Яркий транспорт будет ходить по Садовому кольцу. Творческим этот маршрут решили сделать в рамках биеннале уличного искусства "АртМосСфера".

"Наша цель - это интеграция искусства. Пешеход или пассажир троллейбуса обратит внимание на троллейбус, как на арт-объект, на котором нет никакой рекламы. Это заставит его задуматься. Наш проект называется "Маршрут вежливости", потому что тем самым мы призываем повысить внимание пассажиров друг к другу, к тому, что происходит в городе и в том числе к такому явлению, как современное искусство", - отметила организатор мероприятия Марина Печерская.

Необычные троллейбусы будут выходить на линию ежедневно в течение месяца, но этот срок можно продлить, если красочный общественный транспорт придется москвичам по вкусу.

Отметим, что похожий проект стартовал 20 августа в Екатеринбурге. Там краской расписали один из городских автобусов.

Напомним, что с 6 сентября по 20 октября в рамках биеннале уличного искусства "АртМосСфера" в Москве встретятся художники, работы которых можно увидеть на фасадах домов от Нью-Йорка до Берлина.

Мастера украсят московские дома монументальной живописью. Шесть городских фасадов отдадут под полотна художников Moneyless из Италии, Sat One из Германии, американскому мастеру Momo, итальянскому 2501, а также французу Николя Барома и голландцу Erosie.

Кроме того, самые яркие работы участников биеннале разместят в лайтбоксах (рекламных световых коробах) и на автобусных остановках.

Напомним, что в прошлом году в рамках фестиваля "Лучший город земли" известные граффити-художники уже выполнили 150 рисунков на городских объектах. Например, граффити-объект "Цирк" стал первым из 150 запланированных рисунков. Он расположен на доме №15 по Трубной улице. На полотне площадью около 180 квадратных метров расположились тигр, медведь, слон, обезьяны и причудливая птица.