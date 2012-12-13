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Культура

13 декабря 2012, 11:14

В столице открывается Международный салон изящных искусств

искусство выставки художники Экспоцентр галереи салон

Бернардо Строцци. Садовница. Фото: moscow-faf.com

В "Экспоцентре" открывается VI Московский международный салон изящных искусств.

Официальное открытие для VIP-персон состоится 13 декабря, там будет проведен благотворительный ужин и аукцион в пользу фонда "Подари жизнь". Для широкой публики салон будет работать с 14 по 18 декабря, сообщается на сайте мероприятия.

На выставке можно будет увидеть живопись, графику, авторскую мебель, ювелирные изделия и многое другое. Это как произведения мастеров прошлого (например, Бернардо Строцци, Хендрика Аверкампа, Василия Айвазовского и Клода Моне), так и картины знаменитых художников XX века (Василия Кандинского, Марка Шагала, Энди Уорхола, Дамиена Херста и других авторов).

На Салоне представят свои работы около 50 галерей. Среди них - французские Chadelaud и Epoca, японская Tamenaga Gallery, а также австрийская Rudolf Budja Gallery. Соотношение зарубежных и российских галерей составит примерно 70 к 30 процентам. Все произведения искусства покажут незадолго до аукционов, на которых они затем будут проданы ценителям. Общая стоимость выставленных работ превышает 500 миллионов евро.

Напомним, одним из шедевров выставки станет полотно флорентийца Сандро Боттичелли "Богоматерь с младенцем Христом и св. Иоанном Крестителем" из коллекции Рокфеллера. Работа была написана около 1493-1495 годов.

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