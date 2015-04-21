Маткапитал могут разрешить тратить на ипотеку с рождения ребенка

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Материнский капитал могут разрешить тратить на первый ипотечный взнос раньше трехлетия ребенка. Депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект этого федерального закона, передает Агентство "Москва".

"Законопроектом предусматривается установление возможности использовать средства материнского капитала на уплату первоначального взноса по кредиту, не дожидаясь достижения трехлетнего возраста ребенка", – отмечается в пояснительной записке.

При этом первый взнос можно будет внести только по ипотечным кредитам. Пока пользоваться маткапиталом для уплаты первого взноса по ипотеке можно не ранее, чем через три года со дня рождения либо усыновления ребенка. А погашать основной долг по ипотеке можно, не дожидаясь истечения этого срока.

Ранее Владимир Путин подписал закон, запрещающий тратить материнский капитал на погашение кредитов, которые были выданы микрофинансовыми организациями. Однако можно использовать маткапитал для погашения займов, полученных в кредитных кооперативах, которые работают не менее трех лет.

За последние пять лет в Пенсионный фонд с просьбой предоставить возможность распоряжаться средствами материнского капитала обратились более 3 миллионов семей. Почти все они тратили материнский капитал на улучшение жилищных условий.

В 2014 году сумма материнского капитала составляла 429,4 тысячи рублей. В 2015 году выплата превысит 453 тысячи рублей. Получить материнский капитал можно только один раз.