Москвичи стали брать больше ипотечных кредитов

В апреле выдача ипотечных кредитов выросла на 37%

В апреле столичные отделения "Сбербанка" увеличили выдачу жилищных займов на 37%. Так, в прошлом месяце взять ипотеку решили более 2 тысяч граждан. Общий объем жилищного кредитования составил около 7 миллиардов рублей. Это обусловлено в первую очередь тем, что большинство москвичей получают в "Сбербанке" зарплату, считает эксперт компании "Инком Арбатская" Ольга Демидова.

"Многие получают зарплату через "Сбербанк" – и поэтому проще взять кредит через него, это называется "зарплатный проект". Поэтому у них отмечается рост выдачи кредитов", - рассказала Демидова в эфире "Москва FM".

По ее словам, в целом на рынке отмечается стабильная ситуация. Цены держатся на одном уровне более трех месяцев, есть спрос на хорошее и недорогое жилье. Москвичи берут кредиты, так как в банках есть выгодные программы.

"Есть даже программа, когда человек может купить себе процент. То есть у вас одобрен кредит на 12%, заплатив, грубо говоря, какую-то сумму вы можете приобрести процент 9,9 годовых. Есть интересные программы, но они не все рекламируются и многие люди не знают об этом", - отметила эксперт.

Для того чтобы взять ипотеку необходимо внести минимальный первоначальный взнос в размере не менее 10% от суммы кредита. По словам Демидовой, уровень дохода должен составлять не менее 40-50 тысяч рублей на семью.