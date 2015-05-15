Маткапитал разрешили тратить на ипотеку сразу после рождения ребенка

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, разрешающий использовать средства материнского капитала для уплаты первого взноса по ипотеке сразу после рождения ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Закон был внесен на рассмотрение правительством России. Так, законопроект разрешает использовать материнский капитал для уплаты первого взноса по ипотеке, не дожидаясь достижения трехлетнего возраста ребенка. В документе отмечается, что первый взнос можно будет внести из средств маткапитала лишь по ипотечным кредитам.

В настоящее время воспользоваться средствами материнского капитала для уплаты первого взноса по ипотеке можно не ранее, чем через три года со дня рождения либо усыновления ребенка. При этом разрешается погашать основной долг по ипотеке, не дожидаясь истечения данного срока.

Куда можно потратить материнский капитал

Ранее Владимир Путин подписал закон, запрещающий тратить материнский капитал на погашение кредитов, которые были выданы микрофинансовыми организациями. Однако можно использовать маткапитал для погашения займов, полученных в кредитных кооперативах, которые работают не менее трех лет.

За последние пять лет в Пенсионный фонд с просьбой предоставить возможность распоряжаться средствами материнского капитала обратились более 3 миллионов семей. Почти все они тратили материнский капитал на улучшение жилищных условий.

В 2014 году сумма материнского капитала составляла 429,4 тысячи рублей. В 2015 году выплата превысит 453 тысячи рублей. Получить материнский капитал можно только один раз.