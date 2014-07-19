Крупнейший логопарк Подмосковья достроят в 2016 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти планируют достроить в 2016 году транспортно-логистический центр "Радумля" в Солнечногорском районе Подмосковья, который станет крупнейшим в Европе, сообщает портал "В Подмосковье".

Согласно проектам, возведение центра "Радумля" позволит повысить эффективность транспортной инфраструктуры и будет способствовать созданию промышленных площадок и складских узлов, отвечающих европейским стандартам качества.

Объем инвестиций в строительство составит 15 миллиардов рублей. Проект будет реализован в три этапа. Первая очередь строительства будет закончена уже до конца 2014 года.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать около 5 тысяч рабочих мест от обслуживающего персонала до инженерных служб и офисных работников.

Общая площадь участка, отведенного под строительство, составляет 1,3 миллиона квадратных метров.