На урбанфоруме обсудят привлечение инвестиций в инфраструктуру города

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В пятницу на Московском урбанистическом форуме в Манеже пройдет сессия "Финансирование городской инфраструктуры: модели, возможности и ограничения". Задача сессии - дать анализ системных проблем привлечения частных инвестиций в развитие инфраструктуры в России и Москве. Участие примут Наталья Сергунина и Максим Решетников, эксперты обсудят перспективы развития государственно-частного партнерства.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 15.30.