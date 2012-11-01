По мнению банкиров, россияне живут лучше, чем заслуживают

Фото: ИТАР-ТАСС

Проблемы российской экономики связаны с тем, что уровень потребления не соответствует уровню производства, убеждена первый вице-президент "Газпромбанка" Елена Трофимова.

"Мы не производим столько, сколько потребляем и живем лучше, чем этого заслуживаем", - заявила Трофимова на Международной практической конференции "Российский денежный рынок-2012".

Роль американского доллара в будущем будет снижаться, убеждена Трофимова, а на первый план предстоит выйти другим валютам.

По мнению Трофимовой, российским компаниям требуется работать над конкурентоспособностью как на внутреннем, так и на внешнем рынке. "Вопрос повышения конкурентоспособности - вопрос выживания как отдельных компаний, так и целых стран", - отметила она.

Также вице-президент "Газпромбанка" привела данные рейтингового исследования Doing Business, согласно которым Россия занимает 101-е место в мире по простоте открытия бизнеса и 178-е - по срокам выдачи разрешений на строительство.

Как заявила Трофимова, подключение к электросетям в России - самое дорогое во всем мире и одно из самых длительных по срокам.

Трофимова отметила, что существующие проблемы можно решить при помощи увеличения доли частных затрат в инфраструктуру, по которым Россия в настоящий момент отстает от Индии и Бразилии (но опережает Китай).

Основными проблемами финансирования проектов инфраструктуры вице-президент "Газпромбанка" назвала ограниченные возможности бюджета, неразвитость законодательной базы и механизмов защиты инвесторов, а также отсутствие достаточного объема ликвидности на российском рынке.