На 27 трамвайных остановках установят посадочные платформы

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Мосгортранс оборудует 27 трамвайных остановок специальными посадочными платформами для маломобильных горожан, сообщает пресс-служба ведомства. Строительные работы выполнят в мае-июне этого года.

Новые платформы приподнимут на 30 сантиметров над путями, то есть на одном уровне с входом в трамвай. В целях безопасности на остановках предусмотрены также и защитные ограждения. Платформы также оборудуют поручнями и съездами для колясок, а также навесами от дождя.

По информации Агентства "Москва", такие платформы появятся в районе Строгино, в частности, на следующих трамвайных остановках:

"Улица Исаковского, дом 33";

"Улица Маршала Катукова";

"Метро "Строгино";

"Почта-школа имени Марины Цветаевой";

"Универсам";

"Улица Кулакова";

"Таллинская улица";

"Строгинский бульвар";

"Мякининский проезд";

"Школа имени Маресьева";

"Кинотеатр "Таджикистан";

"Универсам (улица Кулакова)";

"Детская поликлиника";

"6-я городская больница.

"Сегодня уже более 100 трамвайных остановок столицы оборудованы высокими платформами. Такими сооружениями почти полностью охвачены 13 и 17 трамвайные маршруты. С завершением работ по строительству 27 платформ в районе Строгино и Новощукинской улицы к этому списку добавятся еще два маршрута – трамваи №10 и 21", ‒ отметил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Ранее в Москве появилась рабочая группа по адаптации городской среды для маломобильных граждан, сообщил глава департамента соцзащиты Владимир Петросян. Группа будет контролировать качество исполнения работ по созданию безбарьерной среды.

В нее вошли муниципальные депутаты, представляющие все округа Москвы, и специалисты департамента соцзащиты. "В масштабе одного района легче контролировать процесс, тем более они знают поадресно, где у них какие работы ведутся", – объяснил Петросян. Муниципальные депутаты, входящие в рабочую группу, будут оперативно реагировать на обращения граждан.

В 2014 году на адаптацию городской среды для малоподвижных граждан потратят более 1,5 млрд рублей. Эти средства город выделит в рамках государственной программы "Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы". Помимо этого деньги выделены всем департаментам, чтобы их учреждения также были доступны для инвалидов.