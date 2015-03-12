Форма поиска по сайту

12 марта 2015, 18:03

Общество

На 27 трамвайных остановках установят посадочные платформы

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Мосгортранс оборудует 27 трамвайных остановок специальными посадочными платформами для маломобильных горожан, сообщает пресс-служба ведомства. Строительные работы выполнят в мае-июне этого года.

Новые платформы приподнимут на 30 сантиметров над путями, то есть на одном уровне с входом в трамвай. В целях безопасности на остановках предусмотрены также и защитные ограждения. Платформы также оборудуют поручнями и съездами для колясок, а также навесами от дождя.

В Москве остановки и светофоры приспособят для инвалидов

По информации Агентства "Москва", такие платформы появятся в районе Строгино, в частности, на следующих трамвайных остановках:

  • "Улица Исаковского, дом 33";
  • "Улица Маршала Катукова";
  • "Метро "Строгино";
  • "Почта-школа имени Марины Цветаевой";
  • "Универсам";
  • "Улица Кулакова";
  • "Таллинская улица";
  • "Строгинский бульвар";
  • "Мякининский проезд";
  • "Школа имени Маресьева";
  • "Кинотеатр "Таджикистан";
  • "Универсам (улица Кулакова)";
  • "Детская поликлиника";
  • "6-я городская больница.

"Сегодня уже более 100 трамвайных остановок столицы оборудованы высокими платформами. Такими сооружениями почти полностью охвачены 13 и 17 трамвайные маршруты. С завершением работ по строительству 27 платформ в районе Строгино и Новощукинской улицы к этому списку добавятся еще два маршрута – трамваи №10 и 21", ‒ отметил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Ранее в Москве появилась рабочая группа по адаптации городской среды для маломобильных граждан, сообщил глава департамента соцзащиты Владимир Петросян. Группа будет контролировать качество исполнения работ по созданию безбарьерной среды.

В нее вошли муниципальные депутаты, представляющие все округа Москвы, и специалисты департамента соцзащиты. "В масштабе одного района легче контролировать процесс, тем более они знают поадресно, где у них какие работы ведутся", – объяснил Петросян. Муниципальные депутаты, входящие в рабочую группу, будут оперативно реагировать на обращения граждан.

В 2014 году на адаптацию городской среды для малоподвижных граждан потратят более 1,5 млрд рублей. Эти средства город выделит в рамках государственной программы "Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы". Помимо этого деньги выделены всем департаментам, чтобы их учреждения также были доступны для инвалидов.

