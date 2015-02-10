Максимально честно: Илья Авербух об обнаженности на льду и "фонариках"

"Максимальное приближение": Илья Авербух



В очередном выпуске "Максимального приближения" Максим Иксанов встретился с Ильей Авербухом на рабочей площадке одного из многочисленных шоу знаменитого фигуриста-продюсера. Илья рассказал о базовых навыках начинающего фигуриста, работе со звездами, идеальном возрасте для старта, разнице между работой спортсмена и продюсера, искренности на льду и методах руководства фирмой.

Сложно обучать непрофессионала?

- Создана специальная система обучения, благодаря ей все происходит быстро. Все зависит от имеющейся базы ученика. Очень важно кататься на согнутых ногах, ни в коем случае не на прямых.

Приведите, пожалуйста, пример базового упражнения.

- Мое любимое базовое упражнение называется "фонарики". При его выполнении необходимо сгибать ноги и выталкиваться ото льда. Все звезды начинают именно с "фонариков". Благодаря этому упражнению учишься кататься, выталкиваясь ото льда ребром конька. Однажды я сказал одной из участниц телепроекта: "Толкайся ребром". Через некоторое время смотрю, она как-то странно ездит - выводит вперед то правую, то левую сторону. Спрашиваю: "Лена, что ты делаешь?" - "Ну Вы же сказали - ребром толкаться!".

У профессиональных спортсменов есть пренебрежительное, брезгливое отношение к непрофессионалам в других видах спорта. Похоже, в случае с коньками все по-другому.

- Образовался новый жанр, который держит людей у экранов телевизоров уже больше десяти лет. В нем сочетаются спортивное состязание и актерство, которое добавляют певцы и музыканты. На какую-то секунду ты забываешь о том, что они делают какие-то неточности на льду.

Сложно со звездами работать?

- С одной стороны, со звездами, конечно, сложнее работать, поскольку у них свои амбиции. С другой стороны - это люди, которые умеют пахать. Они знают, как достигать результата.

Фигурное катание - травмоопасный спорт?

- Надо учиться падать на лед. Очень опасно, когда из-под тебя вылетают ноги и ты падаешь назад. Если вдруг тебя повело - лучше всего падать на бочок. Это самое безболезненное падение.

А бывают совсем бездарные люди?

- Бывает, что по человеку видно - лед не для него. Тогда мы расстаемся сразу. Надо отдавать ребенка заниматься в четыре–четыре с половиной года, и годам к шести уже понятно все.

А Ваш сын на коньках стоит?

- Ему десять лет, он никогда не занимался профессионально. Мы с Ирой пытались научить его кататься на коньках, он прямо со слезами не хотел их надевать. Сейчас играет со мной в хоккей, но ни о каком профессиональном фигурном катании там говорить нельзя.

Какое главное качество отличает профессионального спортсмена от продюсера?

- Это кардинально разные истории. Профессиональный спортсмен - исполнитель воли тренера. Те, кто в ответ на тренерское "Поехали!" стоят и думают "Мне кажется, тело сегодня не готово...", останутся позади. А те, кто поехал, уже сделали три прыжка и ушли вперед. Продюсер, наоборот, - это как раз тот, кто отдает указания. Я целиком ушел в эту профессию. Не так, что мол: "Вот я, возьмите мое имя, сделайте шоу, а я в конце выйду и скажу "Илья Авербух представляет". Я принимаю участие не только в хореографии и постановке, но и в бюджетировании проекта, и в выборе декораций, и в концепции самого шоу, и в рекламной компании. Сижу вместе с композитором: решаем, какая музыка будет звучать, как расставить акценты. Только так проект получается целостным, он получается действительно твоим.

Бизнесмены стараются выстроить бизнес так, что при выходе одного человека, его кто-то заменяет. Вы же многое замыкаете на себе. Не боитесь, что с Вашим отъездом в отпуск тут все рухнет?

- Мне скучно в отпуске, через неделю я уже не могу там находиться. Да, у нас авторитарная компания, здесь жесткая вертикаль власти.

Вы жесткий руководитель, вспыльчивый?

- Бывает, но потом очень переживаю. Но я не вафля, точно.

Сколько времени в день Вы без коньков проводите, кроме сна?

- Засекали. В среднем: 12-14 часов ежедневно в коньках провожу. Оставшееся время уходит на дорогу до дома, на четырехчасовой сон.

Коньки - редкий вид спорта, где между парами постоянно возникают какие-то чувства.

- Партнеры без контакта, без держания друг друга за руку не дадут результата, единого целого не будет. Лед - это момент обнаженности, здесь невозможно сфальшивить.