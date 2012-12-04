Пула: "Первый подарок бразильскому мальчику – это мяч"

"Спортивный интерес": интервью со звездой мини-футбола Пулой

Вагнер Перейра Каэтано, более известный как Пула – игрок в мини-футбол, заслуженный мастер спорта России. Получил гражданство РФ в 2008 году, в том же году стал лучшим бомбардиром чемпионата Мира по футболу.

В его списке наград в мини-футболе – "серебро" Чемпионата Европы 2012, выход в полуфинал Чемпионата мира, четырехкратная победа в Чемпионате России, Кубок УЕФА 2006-2007, четырехкратный обладатель Кубка России.

После матча "Динамо" - "Мытищи", который закончился со счетом 6:2 в пользу "бело-голубых", корреспондент канала "Москва 24" Евгений Мужиков пообщался с футболистом.



-Все мальчишки в Бразилии сначала начинают играть в мини-футбол, чтобы отточить технику, а потом делают выбор. Так ли это?

-Да, это действительно так. Рональдо, Месси – все начинали с мини-футбола.

-Как ты сам пришел в мини-футбол?

-Ходил в спортивную школу, где был вратарем, а потом стал бомбардиром.

-Ты хорошо говоришь по-русски. Как ты учил язык?

-Первое время я был как собака – все понимаю, а сказать не могу (смеется). Постоянно слушал, приходил домой – записывал. Так и выучил.

-Как ты воспринял, когда тебя пригласили в сборную России по футболу?



-В Бразилии в сборную меня не брали, а тут мне дали такой шанс – вот я и решился.

Первый матч по мини-футболу прошел в 1968 году - до этого бразильцы использовали его как тренировку перед большим футболом.

Особенности игры - в состав команды входит 4 полевых игрока и вратарь, поле для игры, как и ворота меньше, мяч тяжелее обычного.