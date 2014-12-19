Трансляция: лекция профессора МГУ и НИУ ВШЭ о том, как Интернет меняет людей

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

В понедельник в Музее Москвы состоится очередная встреча Лектория Политехнического музея в рамках цикла "Люди и сети". Читает профессор Иосиф Дзялошинский. Тема: "Интернет, постмодернизм. Сетевой человек - что с нашей личностью и нашими ценностями?". Лектор расскажет о том, как не раствориться в WWW, как правильно позиционировать себя в соцсетях и других аспектах виртуальной жизни.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 19.30.