Фестиваль PUBLIC ART FEST пройдет в парке "Бабушкинский"

Фото: М24

В международный День молодежи в парке "Бабушкинский" организуют фестиваль современного общественного искусства PUBLIC ART FEST. На территории парка установят гигантские фигуры животных, расписывать которые будут профессиональные художники и обычные посетители.

Это творческая активность получила название Zoo Public Art. А вот в рамках "ЗонтАРТа" на главной аллее парка появится инсталляция из цветных зонтов.

Каждый желающий сможет принять участие в создании арт-панно "Оставь свой след", сообщили в столичном департаменте культуры.

Программу дополнят выступления актеров современного театра, которые удивят публику игрой в жанре безудержной импровизации.

Но, пожалуй, самым зрелищным мероприятием станет открытие 3D-инсталляции, которую представят в сумерках. Инсталляция украсит кроны парковых деревьев.

Фестиваль пройдет 9 августа с 12.00 до 23.00. Вход свободный.