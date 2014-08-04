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Фестивали

04 августа 2014, 14:10

Фестиваль PUBLIC ART FEST пройдет в парке "Бабушкинский"

инсталляции современное искусство День молодежи Бабушкинский парк свежий воздух фестивали и праздники

Фото: М24

В международный День молодежи в парке "Бабушкинский" организуют фестиваль современного общественного искусства PUBLIC ART FEST. На территории парка установят гигантские фигуры животных, расписывать которые будут профессиональные художники и обычные посетители.

Это творческая активность получила название Zoo Public Art. А вот в рамках "ЗонтАРТа" на главной аллее парка появится инсталляция из цветных зонтов.

Каждый желающий сможет принять участие в создании арт-панно "Оставь свой след", сообщили в столичном департаменте культуры.

Программу дополнят выступления актеров современного театра, которые удивят публику игрой в жанре безудержной импровизации.

Но, пожалуй, самым зрелищным мероприятием станет открытие 3D-инсталляции, которую представят в сумерках. Инсталляция украсит кроны парковых деревьев.

Фестиваль пройдет 9 августа с 12.00 до 23.00. Вход свободный.

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