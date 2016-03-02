3 тысячи помещений переданы в Москве некоммерческим организациям

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

3 тысяч объектов городской собственности общей площадью более 720 тысяч квадратных метров передано в Москве некоммерческим организациям, которые ведут деятельность в таких направлениях как спорт, культура, образование, наука и благотворительность, сообщает пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Порядка 3 тысяч объектов городской собственности мы передали для проведения досуговых работ с молодежью, культурно-просветительских мероприятий, творческим мастерским, административным и реабилитационным центрам", – цитирует пресс-служба первого заместителя руководителя департамента Екатерину Соловьеву.

Как отмечается в пресс-релизе, обеспечение комфортными помещениями организаций, развивающих гражданское общество, является одной из мер поддержки со стороны города.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что порядка 5 тысяч некоммерческих организаций находятся в постоянном взаимодействии со столичными властями.

По его словам, в Москве зарегистрированы десятки тысяч некоммерческих организаций и помощь органов государственной власти и местного самоуправления многим из них просто необходима. Собянин также выразил благодарность некоммерческим, общественным организациям и волонтерам за содействие развитию города.