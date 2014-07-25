Соревнования по пинг-понгу пройдут на ВДНХ

Фото: М24

На территории ВДНХ 26 и 27 июля организуют соревнования "Кубок мэра Москвы по пинг-понгу". Играть будут перед Домом культуры (павильон №84), сообщает телеканал "Москва 24".

Соревноваться будут в женских, мужских и парных дисциплинах. Сыграть сможет любой желающий, регистрация участников будет проходить на месте.

Мероприятие разбили на два этапа. Первый стартует в субботу, финальные баталии запланированы на воскресенье.

Для тех, кто еще никогда не держал ракетку в руках, организуют открытые уроки по пинг-понгу.

Добавим, что первыми играть в настольный теннис начали англичане. Это было в конце 19 века. Вместо мячика игроки использовали пробки от винных бутылок, ракетки им заменяли портсигары, а сетку - стопки книг.

Начало соревнований на ВДНХ в 12.00. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля "Лучший город Земли".