07 августа 2015, 09:38

Культура

Продолжение Angry Birds скачали более 20 млн раз за неделю

Фото: rovio.com

Игру для мобильных платформ Angry Birds 2 за первую неделю загрузили более 20 миллионов раз, сообщает официальный сайт компании-разработчика Rovio.

Стоит отметить, что она стала первой игрой серии, получившей порядковый номер. Продолжение легендарного Angry Birds стало самой скачиваемой игрой как на iOS, так и на Android.

Как заявляют представители компании, первая игра серии набрала 20 миллионов загрузок только спустя 9 месяцев после выхода. За все время существования Angry Birds скачали более 3 миллиардов раз.

Первая часть вышла в 2009 году, и на ее основе Rovio сделала 13 вариантов, включая Angry Birds Star Wars и Angry Birds Transformers.

Новая версия игры разрабатывалась последние несколько лет. Также готовится к выходу фильм про "злых птиц", его снимает Sony Pictures.

