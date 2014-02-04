Форма поиска по сайту

04 февраля 2014, 19:15

В "Музеоне" научат играть в керлинг

Фото: m24.ru

В парке искусств "Музеон" открылась школа керлинга. Освоить увлекательный вид спорта, включенный в программу Олимпийских игр, здесь могут все желающие.

В керлинге соревнуются две команды, которые по очереди запускают на лед специальные гранитные снаряды ("камни"). Тяжелые объекты участникам нужно "проводить" в сторону мишени ("дома"). Преимущество керлинга как вида спорта состоит в том, что он доступен всем заинтересованным - вне зависимости от их возраста и уровня физической подготовки.

Инструкторы школы керлинга в "Музеоне" помогают поближе познакомиться с игрой всем москвичам и гостям столицы - в том числе тем, кто раньше видел этот спорт только по телевизору. Перед партией гости центра узнают о правилах игры и осваивают основы ее техники.

Школа керлинга работает до конца марта с 11.00 до 20.00. Одна двадцатиминутная игра обойдется в 100 рублей с человека. Минимальное количество участников - 4 человека. Билеты можно приобрести в кофейне Caffe del Parco на Крымской набережной и напротив Третьяковской галереи.

