Полицейские изъяли 74 игровых автомата в клубе на севере столицы

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Столичные полицейские закрыли подпольный игровой клуб на севере Москвы. В нелегальном игорном заведении правоохранители изъяли 74 единицы оборудования.

Незаконный клуб располагался в одном из офисных центров на Волоколамском шоссе, сообщает пресс-служба главка столичной полиции. Во время проверки в игровом зале находилось 15 посетителей.

В отношении сотрудников заведения, которые находились в клубе в момент проверки, составили протоколы об административном правонарушении.

Полиция разыскивает организаторов нелегального бизнеса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, московская полиция намерена ужесточить наказание организаторам подпольных казино: из статьи о незаконном предпринимательстве будет убран финансовый порог.