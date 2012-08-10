Для детей устроили "Полет в Страну Развлечений"

ИТАР-ТАСС

Спортивно-развлекательный городок для детей "Полет в Страну Развлечений" на открытой площадке кинотеатра "Полет" работает с 1 по 31 августа. Мероприятия проходят на благотворительной основе, сообщается на сайте департамента культуры Москвы.

Каждые выходные малышей ждет увлекательная программа: качели, батуты, спортивно-развлекательные конкурсы.



За безопасностью юных посетителей будут следить инструкторы. Также на площадке работают детские аниматоры и аквагримеры.



Организаторы позаботились и о комфорте родителей – для мам и пап на территории городка оборудованы специальные зоны отдыха.