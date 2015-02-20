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20 февраля, 10:34

В районе Митино построят деревянный храм

храмы проекты стройкомплекс Москвы программа 200 храмов

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

На Пятницком шоссе в районе Митино начато строительство деревянного православного храма в честь святого равноапостольного князя Владимира, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы. Планируется, что храм откроется весной этого года.

По словам депутата Госдумы и куратора программы "200 храмов" Владимира Ресина, в Митине уже открыт один храм в рамках этой программы - в честь Всемилостивого Спаса на 500 прихожан. Однако для района, в котором проживают более 150 тысяч жителей, этого недостаточно, поэтому сейчас там ведется строительство еще двух храмов.

"Символично, что строящийся храм назван в честь святого князя Владимира, 1000-летие со дня кончины которого мы отмечаем в этом году", - отметил Ресин.

Тысяча лет со дня кончины князя Владимира - одна из центральных историко-культурных дат 2015 года. В течение году будут проходить конференции и фестивали, посвященные памяти князя Владимира, а на Воробьевых горах планируется установить памятник в его честь

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Ранее M24.ru сообщало, что программу строительства "200 храмов" могут переименовать в "Москву златоглавую". До этого программу решили расширить на новые территории Москвы, теперь в ее рамках планируют возвести 380 церквей.

В прошлом году в Москве сдали в эксплуатацию 4 храма. 24 объекта находятся в строительстве и еще 18 - в стадии подготовки к строительству. Кроме того, были возведены 74 временные часовни и отобраны еще 176 участков.

Напомним, что с 2010 года в Москве действует программа строительства "200 храмов". Модульные постройки с одним или пятью куполами собираются из стандартных конструкций. Первый храм программы - храм Иоанна Предтечи в Братееве на юге столицы - был освящен патриархом Кириллом 23 сентября 2012 года.

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Сюжет: Программа строительства "200 храмов"

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