Храм при МГИМО откроется в конце 2015 года

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Строительство храма в честь святого князя Александра Невского при Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) завершится в конце 2015 года, сообщил депутат Госдумы и куратор городской программы возведения православных храмом Владимир Ресин.

В настоящее время строители ведут кровельные работы и внутреннюю отделку церкви, передает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

"11 сентября, в канун престольного праздника Александра Невского, будут освящены и подняты на купола золоченые кресты. Это значимое событие, означающее близкое завершение строительных работ", - сказал Ресин.

При этом он отметил, что храм возводится по индивидуальному проекту и не имеет аналогов в Москве. Также к зданию церкви будут пристроены галерея, звонница и дом причта с трапезной. Общая площадь комплекса - более 2 тысячи квадратных метров.

Идея построить храм при МГИМО возникла еще в 1999 году. Ее инициаторами выступили преподаватели и студенты вуза. В 2005 году строительство благословил патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Добавим, что в 2009 году был построен храм-часовня при Национальном исследовательском ядерном университете "Московский Инженерно-Физический Институт" (МИФИ). 4 марта 2010 года Святейшим Патриархом Кириллом было совершено освящение храма, после этого там началась богослужбная жизнь.

Кроме того, в сентябре текущего года завершены строительные работы в храме в честь Иверской иконы Божией Матери при Академии ФСБ.

Программа строительства православных храмов действует в столице с 2010 года. Цель программы заключается в том, чтобы обеспечить густонаселенные районы столицы храмами в шаговой доступности.

С начала ее реализации в Москве было построено 22 храма, еще на 28 ведутся работы. В 2015 году планируется возвести 20 церквей. Программа реализуется за счет пожертвований от частных лиц и компаний. Для сбора средств создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями которого являются Сергей Собянин и патриарх Кирилл.