Московское "Динамо" по буллитам уступило "Адмиралу"

Фото: ТАСС/Федор Успенский

Хоккеисты столичного "Динамо" потерпели первое поражение в сезоне, уступив владивостокскому "Адмиралу" в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок, проходивший в Москве, завершился победой гостей со счетом 4:3.

За "Адмирал" шайбы забросили Оскарс Бартулис (9-я минута), Дмитрий Лугин (12) и Денис Осипов (18). "Динамо" ответило точными бросками Дениса Кокарева (26-я минута), Александра Осипова (37) и Мартиньша Карсумса (49).

Решающий буллит в серии послематчевых бросков реализовал хоккеист "Адмирала" Никита Филатов.

В следующем матче москвичи сыграют дома против подольского "Витязя" 4 сентября. На следующий день "Адмирал" сойдется в дальневосточном дерби с "Амуром" в Хабаровске.