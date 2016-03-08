Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта 2016, 17:39

Город

Вертолеты образовали восьмерку в небе над МКАД

Огромная цифра "8", состоящая из вертолетов, появилась сегодня в небе над МКАД, сообщает пресс-служба аэроклуба "Хелипорт Москва". Таким способом пилоты поздравили жительниц столицы с Международным женским днем.

В поздравлении приняли участие 7 вертолетов Robinson.

"Хелипорт Москва" – крупный вертолетный комплекс, расположенный в 500 метрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Хелипорт располагает собственным парком авиатехники, состоящим из моделей вертолетов европейских и американских производителей – Robinson, Airbus Helicopters, Bell, AgustaWestland.

Ссылки по теме


хелипорт Москва вертолет фестивали и праздники 8 Марта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика