Минобороны Дании заявило об атаке "российских хакеров" в 2015-2016 годах

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Хакеры из России в 2015–2016 годах попытались взломать почту сотрудников Министерства обороны Дании, заявил накануне министр ведомства Клаус Йорт, сообщает газета Berlingske

.

Как отметил Йорт, выступая перед журналистами, российские хакеры "действовали напрямую через разведслужбы или центральные фигуры в правительстве России".

Министр назвал несколько групп хакеров, среди которых – APT28, известная как Fanсy Bear.



Ранее о взломах подобных ведомств заявляли США, ФРГ, Норвегия и другие страны.