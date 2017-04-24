Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 апреля 2017, 01:49

Безопасность

Минобороны Дании заявило об атаке "российских хакеров" в 2015-2016 годах

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Хакеры из России в 2015–2016 годах попытались взломать почту сотрудников Министерства обороны Дании, заявил накануне министр ведомства Клаус Йорт, сообщает газета Berlingske
.

Как отметил Йорт, выступая перед журналистами, российские хакеры "действовали напрямую через разведслужбы или центральные фигуры в правительстве России".

Министр назвал несколько групп хакеров, среди которых – APT28, известная как Fanсy Bear.

Ранее о взломах подобных ведомств заявляли США, ФРГ, Норвегия и другие страны.

хакеры Россия министерство обороны Дания жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика