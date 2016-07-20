Форма поиска по сайту

20 июля 2016, 15:25

Экология

Дерево упало на четырехэтажку в центре Москвы

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Дерево упало на четырехэтажное административное здание в центре столицы. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в экстренных службах.

Сильный ветер уронил дерево на дом № 12 на Нижней Радищевской улице. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас на месте ЧП работают коммунальные службы.

Как добавляет "Интерфакс", из-за последствий непогоды остановлено движение транспорта по Сыромятнической улице. Упавшее дерево также перекрыло дорогу в районе дома № 22 на улице Даниловский Вал.

Мощная гроза обрушилась на столицу в среду днем. Ранее из-за сильных дождей на 20 июля в Москве объявили оранжевый уровень опасности погоды.

грозы ураганы непогода ливни упавшие деревья чп

