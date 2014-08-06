Играть в "Мафию" и рисовать граффити будут в Измайловском парке

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В субботу, 9 августа, в Измаловском парке будут отмечать международный День молодежи. В рамках празднования москвичи смогут поиграть в "Мафию", нарисовать граффити в Арт-зоне и принять участие в создании арт-объекта.

Также запланированы занятия по Tae-bo, Latino-mix, ZUMBA, Hip-hop. Программу дополнят танцы в стиле линди-хопу, конкурсы, открытые уроки и презентации. В зоне отдыха посетители смогут поиграть в настольные игры.

На площадке "Экстрим зоны" профессиональные московские райдеры по скейтбордингу и BMX продемонстрируют зрителям головокружительные трюки. А еще гости парка могут получить консультацию у профессиональных фитнес-тренеров.

"На Центральной площади парка вырастет "Дерево московской молодежи", которое станет символом праздника. Участники программ, мастер-классов и соревнований развесят на его ветвях фотографии, сделанные фотографом в течение всего дня", - сообщили в столичном департаменте культуры.

Праздник пройдет с 13.00 до 18.00. Вход свободный.