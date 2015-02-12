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Политика

12 февраля, 17:40

Москва сэкономила на госзакупках 30% выделенных средств - Дегтев

госзакупки бизнес бюджет подрядчики поставщики Геннадий Дегтев власть экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения экономия бюджета

Фото:ТАСС/Александра Мудрац

Москва в 2014 году сэкономила 30% средств, выделенных на госзакупки. Об этом сообщил M24.ru глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев. При этом город не будет разрывать ранее заключенные контракты и индексирует оплату поставщикам, которые на самом деле серьезно зависят от курсов валют.

"По итогам 2014 года мы имеем эффективность по всему циклу 30%. Предполагаем, что в 2015 году эффективность будет еще выше", - пояснил глава тендерного комитета.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что благодаря эффективной системе госзакупок город экономит до 150 миллиардов рублей в год.

Дегтев напомнил, что к поставщикам, которые не выполняют своих обязательств, применяются штрафные санкции. "Мы имели всегда до 15% экономии на стадии планирования и не допускали неэффективных расходов по закупкам, оптимизировали цены", - сказал глава департамента.

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Чиновник добавил, что власти на фоне сложной экономической ситуации не будут разрывать действующие контракты, поскольку они были заключены по всем требованиям закона.

Дегтев уверил, что в силу изменившейся экономической ситуации город компенсирует все риски, которые появятся у поставщика входе исполнения договора госзакупки. "Закон дает право заказчику индексировать любо цену госзаупки, либо в рамках той же цены изменять объем поставляемых товаров или услуг, - добавил он. - Данный механизм будет прописан в постановлении, все риски компенсируем".

Напомним, 10 февраля на заседании правительства Москвы был утвержден антикризисный план на 2015 год. Всего документ включает 70 мероприятий, среди ключевых направлений - социальная поддержка граждан и обеспечение продовольственной безопасности.

Марина Курганская, Анатолий Федотов

Сюжет: Антикризисные меры столичного правительства на 2015 год

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