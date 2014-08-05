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05 августа 2014, 12:59

Для народных дружинников разработают специальные социальные карты

госзакупки дружинники проездные социальные карты

Фото: zakupki.gov.ru

Для народных дружинников разработают специальные социальные карты с льготами на проезд в общественном транспорте.

Всего в рамках проекта планируется выпустить 23 тысячи проездных документов дружинников (ПДД). Гарантированный срок эксплуатации карты составит шесть лет, сообщили в ГУП "Московский социальный регистр", которое занимается реализацией социальных карт москвича.

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Напомним, с 4 апреля этого года дружинники получили официальный статус, форму и удостоверения. Они вместе с сотрудниками полиции смогут проверять документы, участвовать в досмотрах личных вещей и автомобилей и задерживать правонарушителей. Также закон об их деятельности запрещает использовать дружинников в операциях, заведомо опасных для жизни.

В Москве дружинниками только в прошлом году стали около 1,2 тысяч человек. На данный момент в городе работает свыше 20 тысяч дружинников, из которых около 4 тысяч работают над обеспечением порядка на транспорте. Всего дружинники выходили на дежурство более полумиллиона раз, выявили и пресекли почти 40 тысяч правонарушений, задержали около 150 нарушителей.

Кроме того, теперь дружинники будут патрулировать все московские водоемы летом и зимой. На данный момент они следят за безопасностью на 93 водоемах, в том числе Москве-реке и Яузе.

Председатель координационного совета профсоюза сотрудников МВД Москвы и Московской области Михаил Пашкин считает, что дружинники станут хорошим подспорьем полицейским. "Тонут в основном пьяные. Поэтому чтобы порядок был на воде, нужно его сначала навести на берегу – в первую очередь пресекать употребление алкоголя. Бывает, сидят компании, ругаются, выпивают – никто к ним не подходит. Надеемся, с появлением дружинников ситуация изменится", – сказал он.

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